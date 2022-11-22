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Львів встановив партнерські стосунки ще з одним містом

Мер нового міста-побратима Львова відвідав Україну ще 7 березня.

Львів встановив партнерські стосунки ще з одним містом
Фото: Андрій Садовий

Сьогодні, 22 листопада, Канни офіційно стали містом-побратимом Львова.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

“Для мене честь прийняти пропозицію Президента Асоціації мерів міст Франції і мера Канн Давида Ліснарда встановити партнерські стосунки між Львовом і Каннами”, - написав Садовий.

Мер Львова додав, що 7 березня, коли російські війська були під Києвом, а Львів щодня приймав десятки тисяч ВПО, мер Канн був одним з перших іноземних політиків, хто не побоявся особисто приїхати до України з пропозицією допомоги.

Нагадаємо, 4 жовтня Вчена рада Львівського університету присвоїла звання “Почесний доктор (Doctor Honoris Causa) Львівського національного університету імені Івана Франка” екс-прем’єру Великобританії Борису Джонсону.

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