Росіяни перевдягались на Херсонщині у форму ЗСУ під час провокацій та залякування мирного населення, - 28 ОМБр

На покинутих російськими окупантами позиціях у Херсонській області знайшли форму ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба 28-ї окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу.

“Кинуті рашистами позиції на Херсонщині вкотре підтверджують що наш ворог - терорист”, - йдеться у повідомленні.

Українські захисники виявили склад військової форми ЗСУ, у яку солдати 20-ої мотострілецької дивізії РФ переодягалися під час провокацій та залякування мирного населення.

Нагадаємо, працівники ДБР повідомили про підозру начальнику одного із відділень "Північної виправної колонії № 90", який перед звільненням Херсону від російських окупантів допустив втечу ув’язнених злочинців.