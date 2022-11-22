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Росіяни перевдягались на Херсонщині у форму ЗСУ під час провокацій та залякування мирного населення, - 28 ОМБр

Методи російських окупантів відверто терористичні.

Росіяни перевдягались на Херсонщині у форму ЗСУ під час провокацій та залякування мирного населення, - 28 ОМБр
Фото: Пресслужба 28 ОМБр

На покинутих російськими окупантами позиціях у Херсонській області знайшли форму ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба 28-ї окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу. 

“Кинуті рашистами позиції на Херсонщині вкотре підтверджують що наш ворог - терорист”, - йдеться у повідомленні. 

Українські захисники виявили склад військової форми ЗСУ, у яку солдати 20-ої мотострілецької дивізії РФ переодягалися під час провокацій та залякування мирного населення. 

Нагадаємо, працівники ДБР повідомили про підозру начальнику одного із відділень "Північної виправної колонії № 90", який перед звільненням Херсону від російських окупантів допустив втечу ув’язнених злочинців.

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