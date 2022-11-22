У ЄС пом'якшили заплановані санкції щодо обмеження цін на експорт російської нафти, - Bloomberg

У відредагованій версії судно, яке "навмисно" перевозило російську нафту чи нафтопродукти, придбані за понад встановлений ліміт, не зможе отримувати послуги, пов'язані з транспортуванням російської нафти чи нафтопродуктів, протягом 90 днів після дати розвантаження.

Європейський Союз пом'якшив санкційну пропозицію щодо обмеження цін на експорт нафти з Росії, повідомляє Bloomberg.

У ЄС вирішили відредагувати ключові положення про доставку сировини, а також відкласти термін застосування обмежень.

Євросоюз запропонував додати 45-денний перехідний період до старту санкцій. Він застосовуватиметься до нафти, яка завантажена до 5 грудня (тобто дати, коли мають набути чинності нафтові санкції), і розвантажена до 19 січня.

Затвердити ці санкції посли ЄС мають 23 листопада. Під час зустрічі дипломати обговорять рівень цін. Якщо посли підтримають пропозицію ЄС щодо пом'якшення обмежень, Союз і G7 можуть оголосити про санкції ввечері 22 листопада.

Нафтові санкції передбачають заборону компаніям надавати послуги доставки, а також послуги страхування, посередництва та фінансової допомоги, які необхідні для транспортування російської нафти в будь-яку точку світу, якщо тільки нафту не продадуть нижче за погоджений поріг.

США підштовхнули своїх союзників у Європі до редагування пакету нафтових санкцій, який включав повну заборону на послуги. У ЄС цей пакет ухвалили в червні, додавши верхню цінову межу з метою втримати російську нафту на ринку, щоб уникнути стрибка цін, і водночас обмежуючи доходи Москви.

Нафтовий ринок уважно стежить за потенційним впливом санкцій на російський експорт і за тим, наскільки вони можуть скоротити продаж у РФ.

Союзники раніше обговорювали встановлення верхньої межі на нафту в межах 40-60 доларів за барель.

Нова пропозиція ЄС також пом'якшила попередню заборону суднам, які перевозять придбану за вище встановлений поріг російську нафту, мати доступ до європейських сервісів для відвантаження всієї нафти, незалежно від її походження.

У відредагованій версії судно, яке "навмисно" перевозило російську нафту чи нафтопродукти, придбані за понад встановлений ліміт, не зможе отримувати послуги, пов'язані з транспортуванням російської нафти чи нафтопродуктів, протягом 90 днів після дати розвантаження.

Крім цього, Євросоюз пропонує 90-денний перехідний період у разі будь-яких майбутніх змін рівня цінової межі.

Більшість країн G7 та ЄС планують припинити імпорт російської нафти цього року. Положення про нафтопродукти, включаючи обмеження цін, мають набути чинності у лютому.

Нагадаємо, Китай призупинив купівлю російської нафти перед запровадженням санкцій ЄС.

Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Євросоюз ухвалити дев'ятий пакет санкцій проти Росії та зробити його максимально потужним.