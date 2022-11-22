Китай призупинив купівлю російської нафти перед запровадженням санкцій ЄС, - Bloomberg

За словами китайських трейдерів, багато учасників ринку готові працювати в умовах цінового обмеження.

Покупці сирої нафти в Китаї призупинили закупівлю частини російської нафти через невизначеність щодо рівня цін, який буде встановлений на початку грудня, після запровадження санкцій Європейського Союзу.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Наразі кілька партій російської нафти марки ESPO з доставкою в грудні залишаються непроданими. Продавці та китайські покупці не закривають угоди, поки не з'явиться розуміння щодо очікуваного обмеження цін на російську нафту.

Нафта марки ESPO користується популярністю у незалежних нафтопереробних заводів Китаю через високий вихід дизельного палива та коротку відстань доставки.

За словами китайських трейдерів, багато учасників ринку готові працювати в умовах цінового обмеження, навіть якщо вони офіційно не підтримують такі санкції.

Росія ж заявляє, що не буде продавати нафту країнам, які запровадять обмеження. Замість цього, за словами віце-прем'єр-міністра РФ Олександра Новака, Москва "перенаправить поставки на ринкових партнерів" або скоротить виробництво.

Нагадаємо, за данимим Bloomberg, Росія втратила 90% свого ключового нафтового ринку в Європі перед санкціями.

Стелю ціни на російську нафту буде введено разом із санкціями Євросоюзу 5 грудня, а на нафтопродукти – з 5 лютого 2023 року. Ті компанії, які дотримуватимуться обмежень, отримають доступ до страхових, банківських та транспортних послуг ЄС. Запровадження цінової стелі спрямоване на зменшення доходів Кремля для підтримання війни в Україні.

Китай та Індія залишилися основними покупцями російської нафти. Більшість країн відмовилися від неї після вторгнення РФ до України.