Кількість жертв унаслідок землетрусу на індонезійському острові Ява зросла до 162. Раніше мова йшла про 46 загиблих та близько 700 поранених.

Про це пише The Wall street journal.

Сотні отримали поранення і тисячі будинків були пошкоджені, повідомив високопоставлений чиновник.

За даними метеорологічного агентства Індонезії, землетрус магнітудою 5,6 стався в районі Чіанжур на заході острова на невеликій глибині 6,2 милі. Поштовх не міг спричинити цунамі.

“Остання кількість загиблих, оприлюднена під час телевізійного брифінгу губернатором Західної Яви Рідваном Камілом, знаменує значний стрибок у порівнянні з цифрами, оприлюдненими раніше того ж дня”, – зазначає видання.

Підземні поштовхи також відчувалися в столиці Джакарті, яка розташована приблизно за 40 миль на північний захід від Чіанжуру.

Індонезія, держава-архіпелаг, схильна до землетрусів через своє розташування в тихоокеанському “вогняному кільці”, дузі вулканів і лініях розломів у басейні Тихого океану.

Нагадаємо, у жовтні внаслідок землетрусу на Філіппінах поранення отримали 36 людей. Зазнав пошкоджень міжнародний аеропорт.