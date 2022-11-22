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Кількість жертв унаслідок землетрусу в Індонезії зросла до 162

Пошкоджено тисячі будинків.

Кількість жертв унаслідок землетрусу в Індонезії зросла до 162
Фото: ЕРА/UPG

Кількість жертв унаслідок землетрусу на індонезійському острові Ява зросла до 162. Раніше мова йшла про 46 загиблих та близько 700 поранених

Про це пише The Wall street journal.

Сотні отримали поранення і тисячі будинків були пошкоджені, повідомив високопоставлений чиновник.

За даними метеорологічного агентства Індонезії, землетрус магнітудою 5,6 стався в районі Чіанжур на заході острова на невеликій глибині 6,2 милі. Поштовх не міг спричинити цунамі.

“Остання кількість загиблих, оприлюднена під час телевізійного брифінгу губернатором Західної Яви Рідваном Камілом, знаменує значний стрибок у порівнянні з цифрами, оприлюдненими раніше того ж дня”, – зазначає видання. 

Підземні поштовхи також відчувалися в столиці Джакарті, яка розташована приблизно за 40 миль на північний захід від Чіанжуру.

Індонезія, держава-архіпелаг, схильна до землетрусів через своє розташування в тихоокеанському “вогняному кільці”, дузі вулканів і лініях розломів у басейні Тихого океану.

Нагадаємо, у жовтні внаслідок землетрусу на Філіппінах поранення отримали 36 людей. Зазнав пошкоджень міжнародний аеропорт.

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