Великобританія постачає ЗСУ сучасні ракети Brimstone 2, - Ukraine Weapons Tracker

Великобританія постачає Збройним Силам України не лише старі ракети Brimstone 1, а й сучасні дворежимні ракети Brimstone 2 Dual Mode.

Про це повідомив аналітичний проєкт Ukraine Weapons Tracker.

“Ця модель має значно більшу максимальну дальність (заявлене “збільшення більш ніж на 200%”), а також покращену конструкцію самонаведення, програмного забезпечення та планера”, - йдеться у повідомленні.

Фото: Ukraine Weapons Tracker

Фото: Ukraine Weapons Tracker

#Ukraine: It has now been revealed that the UK is supplying not just older Brimstone 1 but modern Brimstone 2 Dual Mode 🇬🇧 missiles to the AFU.



This model has a much superior maximum range (Claimed "more than 200% increase") plus improved seeker, software and airframe design. pic.twitter.com/pCKQehefIB — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) November 21, 2022

Самонавідні ракети "Брімстоун" зазвичай застосовують з літаків. Призначені вони для ураження як морських, так і сухопутних цілей. Дальність ракет першої моделі – до 20 км, другої модифікації – до 60 км.

Нагадаємо, раніше британські війська використовували Brimstone у Лівії та Сирії.