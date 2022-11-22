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Великобританія постачає ЗСУ сучасні ракети Brimstone 2, - Ukraine Weapons Tracker

Нові ракети, серед іншого, мають значно більшу максимальну дальність.

Великобританія постачає ЗСУ сучасні ракети Brimstone 2, - Ukraine Weapons Tracker
Фото: Ukraine Weapons Tracker

Великобританія постачає Збройним Силам України не лише старі ракети Brimstone 1, а й сучасні дворежимні ракети Brimstone 2 Dual Mode.

Про це повідомив аналітичний проєкт Ukraine Weapons Tracker. 

“Ця модель має значно більшу максимальну дальність (заявлене “збільшення більш ніж на 200%”), а також покращену конструкцію самонаведення, програмного забезпечення та планера”, - йдеться у повідомленні.

Фото: Ukraine Weapons Tracker

Фото: Ukraine Weapons Tracker

Самонавідні ракети "Брімстоун" зазвичай застосовують з літаків. Призначені вони для ураження як морських, так і сухопутних цілей. Дальність ракет першої моделі – до 20 км, другої модифікації – до 60 км.

Нагадаємо, раніше британські війська використовували Brimstone у Лівії та Сирії. 

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