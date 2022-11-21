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У Туреччині прикордонний з Сирією район обстріляли терористи. Анкара заявила про потужну відповідь

Унаслідок обстрілу в Туреччині загинули троє мирних людей. 

У Туреччині прикордонний з Сирією район обстріляли терористи. Анкара заявила про потужну відповідь
Фото: Anadolu

Збройні сили Туреччини дали потужну відповідь на дії терористів сирійського крила "Робітничої партії Курдів" YPG, які обстріляли з півночі Сирії один із прикордонних турецьких районів. Про це пише Anadolu Agency із посиланням на міністерство оборони Туреччини. 

Міноборони зазначило, що терористи стріляють по мирних населених пунктах, які не "роблять різниці між дорослими і дітьми". 

Унаслідок обстрілу прикордонного з Сирією району Каркамиш на півдні Туреччини у понеділок загинули троє мирних мешканців. 

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що країна продовжить удари по терористах у Сирії та Іраці. Він зазначив, що Анкара не повідомляє США чи Росії про плани ударів. 

"Ми не обговорювали тему операцій ні з паном Байденом, ні з паном Путіним. Разом із тим, і Байдену, і Путіну добре відома позиція Анкари, і можливість завдання наших ударів у цьому регіоні в будь-який час", – зазначив він. 

Ердоган додав, що всі країни скоро стануть свідками "нових важливих кроків Туреччини". 

Нагадаємо, на початку листопада у Стамбулі відбувся теракт – терорист залишив бомбу на вулиці. Загинули шестеро людей, 81 отримали поранення. За даними Туреччини, теракт у Стамбулі було вчинено за вказівкою штабу терористичної організації YPG, що розташований в районі Кобані в Сирії. 

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