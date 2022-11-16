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Ердоган заявив, що поважає заяву Росії щодо непричетності до падіння ракети у Польщі

Він збирається поговорити з Путіним після повернення з саміту. 

Ердоган заявив, що поважає заяву Росії щодо непричетності до падіння ракети у Польщі
Фото: EPA/UPG

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає провокацією стверджувати про походження ракети, яка впала на території Польщі, з Росії. Відповідну заяву турецький лідер зробив на полях саміту G20, повідомляє Bloomerg.

"Я поважаю заяву Росії. Для нас важливі слова Росії: «ми до цього не причетні»", – заявив він.

Ердоган планує провести розмову з президентом РФ після повернення з саміту на Балі. 

Учора під час масованої ракетної атаки Росії на Україну в польському населеному пункті впала ракета. Двоє людей загинули. Попередні дані свідчать, що вона була вироблена в Росії, однак президент США Джо Байден зазначив, що це не означає, що ракета була запущена з РФ. 

Президент Польщі Анджей Дуда скликав на 16 листопада засідання РНБО. Він також заявив, що станом на учора не було однозначних доказів того, хто запустив ракету, яка потрапила на територію Польщі.

Глава уряду Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що причини вибуху російської ракети у Польщі встановлять міжнародні експерти, яких запросила Варшава.

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