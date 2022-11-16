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Кулеба пропонує провести саміт НАТО за участі України для визначення подальших спільних дій

Україна надасть Польщі будь-яку необхідну підтримку.

Кулеба пропонує провести саміт НАТО за участі України для визначення подальших спільних дій
Фото: Макс Требухов

Україна підтверджує свою повну солідарність із Польщею та готова надати будь-яку необхідну підтримку.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у Твіттері.

Він зазначив, що колективна відповідь на дії Росії має бути жорсткою та принциповою. Серед найближчих дій: саміт НАТО за участі України для вироблення подальших спільних дій, що змусить Росію змінити свій курс щодо ескалації.

Йдеться про надання Україні сучасних літаків, таких як F-15 і F-16, а також систем ППО для перехоплення будь-яких російських ракет. 

“Сьогодні захищати небо України означає захищати НАТО”, – додав він.

Нагадаємо, світові лідери зустрілися на полях саміту “Групи двадцяти” на Балі, щоб обговорити вибух у Польщі біля кордону з Україною, унаслідок якого загинули дві людини.

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