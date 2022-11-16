G7 проведе у середу екстрене засідання через ракетний удар у Польщі

Зустріч між лідерами Японії та Великобританії, заплановану на цей день, відклали.

Лідери країн “Групи семи” (G7) організовують екстрену зустріч у середу у відповідь на ракетний удар у Польщі.

Про це повідомило японське інформаційне агентство Kyodo.

Заплановану на цей же день зустріч між лідерами Японії та Великобританії відклали, йдеться у повідомленні.

До G7 входять Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Великобританія та США.

Нагадаємо, о 15:40 15 листопада у селі Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства впала ракета, унаслідок загинуло двоє громадянин Польщі. Пізніше у МЗС країни заявила, що ракета була російського виробництва.

Президент Польщі Анджей Дуда скликав на 16 листопада засідання РНБО.

Окрім того, Польща підвищує боєготовність деяких військових підрозділів і вивчає наявність підстав для запуску процедур, передбачених статтею 4 статуту НАТО, що передбачає проведення консультацій.