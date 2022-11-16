Члени НАТО проводять тісні консультації, – Столтенберг про вибух у Польщі

“Важливо, щоб усі факти були встановлені”.

Генеральний секретар блоку НАТО Єнс Столтенберг провів розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Про це він написав у Твіттері.

“Розмовляв з президентом Дудою про вибух у Польщі. Я висловив свої співчуття з приводу загибелі”, – сказав він.

Столтенберг додав, що НАТО стежить за ситуацією, а члени Альянсу проводять тісні консультації.

“Важливо, щоб усі факти були встановлені”, – зазначив Генсек.

Spoke with President Duda @prezydentpl about the explosion in #Poland. I offered my condolences for the loss of life. #NATO is monitoring the situation and Allies are closely consulting. Important that all facts are established. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) November 15, 2022

Нагадаємо, о 15:40 15 листопада у селі Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства впала російська ракета, унаслідок загинуло двоє громадянин Польщі.

президент Польщі Анджей Дуда скликав на 16 листопада засідання РНБО.

Окрім того, Польща підвищує боєготовність деяких військових підрозділів і вивчає наявність підстав для запуску процедур, передбачених статтею 4 статуту НАТО, що передбачає проведення консультацій.