Злочинний російський режим випустив ракети, які впали на територію НАТО в Польщі, - Латвія

Латвія повністю підтримує польських друзів і засуджує злочин росіян, чиї ракети впали у Польщі.

Про це повідомив міністр оборони Латвії Артікс Пабрікс.

“Мої співчуття нашим польським братам по зброї. Злочинний російський режим випустив ракети, які вцілили не лише по мирним українцям, а й впали на територію НАТО в Польщі. Латвія повністю підтримує польських друзів і засуджує цей злочин”, – написав він.

My condolences to our Polish brothers in arms. Criminal Russian regime fired missiles which target not only Ukrainian civilians but also landed on NATO territory in Poland. Latvia fully stands with Polish friends and condemns this crime. — Artis Pabriks (@Pabriks) November 15, 2022

Пабрікс також написав, що після того, як росіяни вдарили по території Польщі, слід забезпечити захист українського неба у відповідності до четвертої статті статуту НАТО.

My first reaction would be that after Russians hit Polish territory, 4. Article is in place, just like air defence of Ukrainian air. — Artis Pabriks (@Pabriks) November 15, 2022

Нагадаємо, Матеуш Моравецький терміново скликав комітет Ради міністрів у справах національної безпеки та оборони. Як повідомляє AP, високопоставлений чиновник розвідки США розповів, що російські ракети перетнули кордон Польщі, вбивши двох людей.