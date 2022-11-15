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Злочинний російський режим випустив ракети, які впали на територію НАТО в Польщі, - Латвія

Також Латвія пропонує закрити українське небо.

Злочинний російський режим випустив ракети, які впали на територію НАТО в Польщі, - Латвія
Фото: Скріншот з відео

Латвія повністю підтримує польських друзів і засуджує злочин росіян, чиї ракети впали у Польщі. 

Про це повідомив міністр оборони Латвії Артікс Пабрікс. 

“Мої співчуття нашим польським братам по зброї. Злочинний російський режим випустив ракети, які вцілили не лише по мирним українцям, а й впали на територію НАТО в Польщі. Латвія повністю підтримує польських друзів і засуджує цей злочин”, – написав він.

Пабрікс також написав,  що після того, як росіяни вдарили по території Польщі, слід забезпечити захист українського неба у  відповідності до четвертої статті статуту НАТО.

Нагадаємо, Матеуш Моравецький терміново скликав комітет Ради міністрів у справах національної безпеки та оборони. Як повідомляє AP, високопоставлений чиновник розвідки США розповів, що російські ракети перетнули кордон Польщі, вбивши двох людей.

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