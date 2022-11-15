Рятувальна операція по шахтарям Кривбасу закінчилась, - Вілкул

Рятувальна операція по шахтарям Кривбасу закінчилась успішно, всіх шахтарів вивели на поверхню.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

“З шахт виведені всі 566 шахтарів, що залишилися під землею внаслідок ракетного удару. Дякую гірничорятувальникам та колективам шахт, що були на поверхні”, - повідомив Вілкул.

Він додав, що операція тривала майже чотири години.

Раніше Олександр Вілкул повідомив, що ППО збила дві ракети росіян, ще три ракети вдарили в об’єкт енергетичної інфраструктури, який фактично зруйнований. Рятівники борються з масштабною пожежею, зарево від якої бачить частина Кривого Рогу.

В результаті без світла залишились декілька районів міста, йде переключення на інші лінії там, де це можливо.

Також у частині Тернівського району зупинені котельні через відсутність електрики, наслідки гідроударів з’ясовуються.

Декілька насосних станцій запущені з генераторів, можливий слабкий тиск води, особливо в районі 129 кварталу, Мусоргського, 20-го партзїзду.

“Будуть місця, де воду продавимо до другого-третього поверху. Прохання - верхні поверхи набирають на нижніх”, - звернувся до містян Вілкул.

Нагадаємо, сьогодні, 15 листопада, росіянами було випущено по Україні понад 90 ракет: близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555 авіаційного базування з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область), а також близько 20 ракет "Калібр" морського базування з акваторії Чорного моря та 10 дронів-камікадзе. За попередніми даними, ППО знищила 73 крилаті ракети ворога та всі 10 дронів-камікадзе.