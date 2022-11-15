Сили оборони України збили 73 із понад 90 крилатих ракет росіян та 10 "Шахедів”

Сьогодні, 15 листопада, росіянами було випущено по Україні понад 90 ракет: близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555 авіаційного базування з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область), а також близько 20 ракет "Калібр" морського базування з акваторії Чорного моря та 10 дронів-камікадзе.

Про це повідомила пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

“До чергового терористичного акту проти української держави було залучено 14 літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95, кораблі Чорноморського флоту Росії та іранські ударні дрони-камікадзе "Shahed-136/131",- повідомили в пресслужбі.

За попередніми даними, ППО знищила 73 крилаті ракети ворога та всі 10 дронів-камікадзе.

В Командуванні Повітряних сил ЗСУ підтвердили, що ворог продовжує атакувати високоточною зброєю об’єкти критичної інфраструктури України. Також постраждали багатоквартирні житлові будинки.

“Для захисту українського неба Повітряні Сили Збройних Сил України використовують усе наявне озброєння, в тому числі й системи протиповітряної оборони, надані західними партнерами напередодні”, - підсумували у пресслужбі.

Нагадаємо, що тільки біля Києва ППО збила 18 з 21 ракети. У столиці є ураження житлових будинків.