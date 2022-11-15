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Росія випустила сьогодні 90 ракет, 70 з них збито. Є ураження 15 енергообʼєктів

Понад 7 млн абонентів по країні залишилося без світла. 

Росія випустила сьогодні 90 ракет, 70 з них збито. Є ураження 15 енергообʼєктів
Фото: тг-канал Цаплієнка

Під час сьогоднішньої масованої атаки Росія випустила по українцях понад 70 ракет. Більше 70 з них збила протиповітряна оборона.

Однак є влучання в 15 обʼєктів енергетичної інфраструктури, повідомив заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко

Унаслідок атаки відбулися аварійні відключення енергії в Києві, Вінницькій, Волинській, Харківській, Кіровоградській, Донецькій, Житомирській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях.

Загалом відключен понад 7 млн абоненів (не людей – кількість людей ще вища). 

Енергетики працюють над підключенням енергопостачання. 

Нагадаємо, що тільки біля Києва ППО збила 18 з 21 ракети. У столиці є ураження житлових будинків. 

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