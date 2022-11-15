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У Києві в житлові будинки влучили уламки ракет. Відомо про одну жертву (оновлено)

Ще одна людина постраждала. 

Фото: тг-канал Цаплієнка

У Києві під час повітряної тривоги зафіксовано вибухи. За оновленими даними станом на 19:54, у Печерському районі відбулося ураження житлових будинків уламками ракет. Також уламки впали біля фундаменту занедбаного будівництва в Оболонському районі. Відомо про одну загиблу людину, ще одна поранена. 

Про влучання повідомили в Київській міській військовій адміністрації, в Телеграм мера Віталія Кличка та в ДСНС.

Оновлення 19:55. ДСНС повідомила більше деталей про атаку. У Печерському районі уламки ракет влучили в пєятиповерівку та 24-поверхівку.

"Унаслідок падіння уламків збитої ракети сталось загоряння на 2 та 3 поверсі 5-поверхового житлового будинку загальною площею 60 кв. м з частковим руйнування фасаду будівлі. Також, сталось часткове руйнування квартири на 24-му поверсі 24-поверхового житлового будинку без послідуючого горіння. В Оболонському районі столиці, уламки збитої ракети впали біля фундаменту занедбаного будівництва", – повідомили рятувальники. 

Займання на локаціях ліквідовано.

Наразі виявлено тіло однієї людини та одна людина постраждала. Інформація щодо жертв та потерпілих уточнюється.

Оновлення 17:01. Тіло загиблої людини виявили під час розбирання завалів будинку, повідомив Кличко. Рятувально-пошукові роботи тривають. 

Оновлення 16:06. Ще одне влучання в Печерському районі. Це багатоповерхівка, повідомив Кличко. 

"Кияни, перебувайте в укриттях, наразі в столиці зафіксовано два вибухи! Інформація по жертвах та постраждалих уточнюється. Всі відповідні служби вже працюють", – йдеться у повідомленні. 

За попередніми даними, збито чотири ракети. 

"Атака на столицю. В Печерському районі влучання, за попередньою інформацією, в два житлових будинки. Кілька ракет збили ППО над Києвом. Медики і рятувальники на місці влучань. Більш детальна інформація згодом", – повідомив мер міста Віталій Кличко.

Начальник КМВА Сергій Попко вже перебуває на місці влучання.

Фото: Київська ОВА

Фото: Київська ОВА

Фото: тг-канал Цаплієнка

Ворог влаштував масовану ракетну атаку на Україну. Повітряна тривога оголошена в усіх областях. Повітряні сили попереджали, що росіяни можуть вдарити під час саміту G20 15-16 листопада. 

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