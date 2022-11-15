У Києві та області через російські обстріли запроваджують екстрені вимкнення світла

У Києві через ракетні обстріли росіян запроваджують екстрені вимкнення електроенергії. Про це повідомляє компанія ДТЕК Київські електромережі.

Також голова обласної військової адміністрації Олекій Кулеба закликав мешканців залишатися в укриттях через повторні хвилі запусків ракет окупантами.

"Київщина! Ворог продовжує обстрілювати область. Небезпека триває. Залишайтеся в укриттях! В регіоні запроваджуються екстрені вимкнення електрики", - написав він.

Мер столиці Віталій Кличко також повідомив, що через масовану ракетну атаку, за розпорядженням НЕК "Укренерго", енергетики розпочали екстрені відключення світла по всій Україні. Зокрема, і в столиці.

"Це - необхідний крок задля збалансування енергосистеми та уникнення аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють!", - написав він.

Кличко також зазначив, що наразі в столиці без світла залишилися щонайменше половина клієнтів.

Нагадаємо, сьогодні в Києві під час повітряної тривоги зафіксовано вибухи. Зафіксовано ураження житлових будинків у Печерському районі. За оновленими даними, одне з влучань – у багатоповерхівку.