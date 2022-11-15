ППО спрацювала над Тернопільською областю, у Тернополі - проблеми зі світлом (оновлення)

Жителів закликають не виходити з укриттів.

Протиповітряна оборона працює над Тернопільської областю.

Про це повідомив керівник Тернопільської ОВА Володимир Труш.

"Над Тернопільщиною працює ППО! Не виходьте з укриттів!", - наголосив очільник області.

Оновлення 17.12. Міський голова Тернополя Сергій Надал попередив жителів про проблеми з електропостачанням.

"У Тернополі перебої з електроенергією. "Укренерго" запроваджує екстрені вимкнення світла. Будьте готові, що може зникнути мобільний зв’язок", - йдеться в повідомленні мера в Telegram.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги зафксували два влучання у Хмельницькій області. Також Росія обстріляла Київ і Харків, спрацювала ППО на Київщині, Вінниччині, Житомирщині.