На Вінничині працює протиповітряна оборона, - ОВА

Мешканців просять лишатися в укриттях до відбою тривоги.

Під час повітряної тривоги у Вінницькій області працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

Він закликав мешканців залишатися в укриттях.

"Повітряна тривога - працює ППО! Залишайтесь в укриттях до сигналу відбою", - написав він у Telegram.

Нагадаємо, близько 14:00 голови Миколаївської, Запорізької і Житомирської ОВА попередили про загрозу ракетної атаки. Пізніше майже в усіх областях була оголошена повітряна тривога.

Наразі відомо, що в Київській області спрацювала ППО. Є інформація про збиті об’єкти. Також повідомлялося про роботу ППО на Чернігівщині.