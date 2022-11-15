На Вінничині працює протиповітряна оборона, - ОВА

Під час повітряної тривоги у Вінницькій області працюють сили протиповітряної оборони.
Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Борзов.
Він закликав мешканців залишатися в укриттях.
"Повітряна тривога - працює ППО! Залишайтесь в укриттях до сигналу відбою", - написав він у Telegram.
Нагадаємо, близько 14:00 голови Миколаївської, Запорізької і Житомирської ОВА попередили про загрозу ракетної атаки. Пізніше майже в усіх областях була оголошена повітряна тривога.
Наразі відомо, що в Київській області спрацювала ППО. Є інформація про збиті об’єкти. Також повідомлялося про роботу ППО на Чернігівщині.