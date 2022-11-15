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На Вінничині працює протиповітряна оборона, - ОВА

Мешканців просять лишатися в укриттях до відбою тривоги.

На Вінничині працює протиповітряна оборона, - ОВА
Ілюстративне фото
Фото: тг-канал ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

Під час повітряної тривоги у Вінницькій області працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

Він закликав мешканців залишатися в укриттях.

"Повітряна тривога - працює ППО! Залишайтесь в укриттях до сигналу відбою", - написав він у Telegram.

Нагадаємо, близько 14:00 голови Миколаївської, Запорізької і Житомирської ОВА попередили про загрозу ракетної атаки. Пізніше майже в усіх областях була оголошена повітряна тривога.

Наразі відомо, що в Київській області спрацювала ППО. Є інформація про збиті об’єкти. Також повідомлялося про роботу ППО на Чернігівщині.

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