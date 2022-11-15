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На Чернігівщині працює ППО, мешканців закликають залишатися в укриттях

"У жодному випадку не відправляйте фото-відео прильотів".

На Чернігівщині працює ППО, мешканців закликають залишатися в укриттях
Ілюстративне фото
Фото: скрин відео

У Чернігівській області працюють сили протиповітряної обоорони.

Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.

"Увага!!! На Чернігівщині працюють сили ППО. У жодному випадку не відправляйте фото-відео прильотів, роботу сил ППО, розміщення та переміщення військ!!!", - написав він у Telegram.

Голова ОВА наголосив, що триває ракетна атака росіян. Він закликав мешканців залишатися в укриттях.

Нагадаємо, близько 14:00 голови Миколаївської, Запорізької і Житомирської ОВА попередили про загрозу ракетної атаки. Пізніше майже в усіх областях була оголошена повітряна тривога.

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