На Чернігівщині працює ППО, мешканців закликають залишатися в укриттях

"У жодному випадку не відправляйте фото-відео прильотів".

У Чернігівській області працюють сили протиповітряної обоорони.

Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.

"Увага!!! На Чернігівщині працюють сили ППО. У жодному випадку не відправляйте фото-відео прильотів, роботу сил ППО, розміщення та переміщення військ!!!", - написав він у Telegram.

Голова ОВА наголосив, що триває ракетна атака росіян. Він закликав мешканців залишатися в укриттях.

Нагадаємо, близько 14:00 голови Миколаївської, Запорізької і Житомирської ОВА попередили про загрозу ракетної атаки. Пізніше майже в усіх областях була оголошена повітряна тривога.