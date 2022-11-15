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Командувач повітряних сил нагородив захисників неба на півдні країни

Микола Олещук відвідав підрозділи протиповітряної оборони.

Командувач повітряних сил нагородив захисників неба на півдні країни
Фото: facebook.com/kpszsu

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук відвідав підрозділи протиповітряної оборони, які ведуть бойові дії на південному напрямку.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Олещук подякував захисникам неба, які успішно нищать ворога і в повітрі, і на землі.

"Завдяки професійним та героїчним діям українських воїнів сьогодні звільнено весь правий берег Дніпра, у звільнених містах і селах замайоріли синьо-жовті знамена. Кожен наш воїн зробив величезний вклад у цю перемогу, але попереду ще багато роботи. Ворог нічого не може вдіяти на полі бою, тому обрав підступну тактику - бити по інфраструктурі, по мирному населенню. Ви бороните південні рубежі та першими знищуєте крилаті ракети, літаки, вертольоти, ударні дрони ворога. На нас покладають велику надію, і ми повинні зробити все можливе для того, щоб Сили оборони України змогли впевнено йти у наступ. Дякую вам всім за роботу!", - сказав Олещук. 

Також він вручив нагороди та відомчі відзнаки військовослужбовцям, які виконують бойові завдання на півдні країни.

Фото: facebook.com/kpszsu

Нагадаємо, раніше за добу Повітряні сили вразили 10 районів зосередження техніки і живої сили ворога.

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