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Байден обговорив з премʼєркою Італії зобов’язання продовжувати підтримку України та притягнути Росію до відповідальності

Лідери також говорили про КНР. 

Байден обговорив з премʼєркою Італії зобов’язання продовжувати підтримку України та притягнути Росію до відповідальності
Мелоні
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден на полях саміту G20 обговорив з пані премʼєр-міністром Італії Джорджою Мелоні продовження підтримки України. Також йшлося про притягнення Росію до відповідальності за її агресію.

Про це йдеться у заяві на сайті Білого дому. Там додали, що лідери зустрілися для координації відповіді на низку глобальних викликів.

"Включно з викликами Китайської Народної Республіки, кліматичною кризою та використанням Росією енергії як зброї. Обидва лідери також обговорили своє зобов’язання продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для самооборони, і притягнути Росію до відповідальності за її агресію", – зазначили в ремарках. 

Україна є однією з головних тем цьогорічного саміту "двадцятки", що проходить на індонезійському острові Балі 15-16 листопада. Президент України Володимир Зеленський виступав на заході за допомогою відеозвʼязку. Очно делегацію України представляє посол у Індонезії. 

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