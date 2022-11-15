Байден обговорив з премʼєркою Італії зобов’язання продовжувати підтримку України та притягнути Росію до відповідальності

Президент США Джо Байден на полях саміту G20 обговорив з пані премʼєр-міністром Італії Джорджою Мелоні продовження підтримки України. Також йшлося про притягнення Росію до відповідальності за її агресію.

Про це йдеться у заяві на сайті Білого дому. Там додали, що лідери зустрілися для координації відповіді на низку глобальних викликів.

"Включно з викликами Китайської Народної Республіки, кліматичною кризою та використанням Росією енергії як зброї. Обидва лідери також обговорили своє зобов’язання продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для самооборони, і притягнути Росію до відповідальності за її агресію", – зазначили в ремарках.

Україна є однією з головних тем цьогорічного саміту "двадцятки", що проходить на індонезійському острові Балі 15-16 листопада. Президент України Володимир Зеленський виступав на заході за допомогою відеозвʼязку. Очно делегацію України представляє посол у Індонезії.