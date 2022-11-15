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Загальна кількість людей на Землі досягла 8 мільярдів, – ООН

Антоніу Гутерреш нагадав про відповідальність людства за планету.

Загальна кількість людей на Землі досягла 8 мільярдів, – ООН
Фото: haaretz.com

У вівторок, 15 листопада, загальна кількість людей на планеті Земля досягла 8 мільярдів.

Про це повідомляє сайт ООН.

Зазначається, що безпрецедентне зростання населення Землі є результатом поступового збільшення тривалості життя завдяки покращенню медичних послуг, харчування, особистої гігієни, а також постійного зростання народжуваності у деяких країнах.

В Організації об’єднаних націй додали, темпи зростання світового населення зменшуються. Щоб досягти 9 мільярдів, людству потрібно близько 15 років.

 

“Ця віха є нагодою відзначити різноманітність і досягнення, враховуючи спільну відповідальність людства за планету”, – заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Раніше повідомлялося про те, що наступного року Індія стане найбільш густонаселеною країною у світі, обігнавши Китай із населенням у 1,4 мільярдів осіб.

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