Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про відшкодування Росією збитків, завданих Україні

Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, в якій закликала Росію понести відповідальність за порушення міжнародного права в Україні та відшкодувати завдані збитки, повідомляє Reuters.

За це рішення проголосувало 94 країни. 73 утримались, а 14 виступили проти. Зокрема, це Білорусь, Центральноафриканська республіка, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Ефіопія, Іран, Малі, Нікарагуа, Російська Федерація, Сирія та Зімбабве.

Резолюції Генеральної Асамблеї не мають юридичної сили, але мають серйозну політичну вагу.

На це рішення відреагував Президент Володимир Зеленський.

"Від визвольної перемоги в Херсоні до дипломатичної перемоги у Нью-Йорку – Генасамблея щойно дала зелене світло створенню компенсаційного механізму за російські злочини в Україні. Агресор заплатить за скоєне!", - йдеться у повідомленні глави держави у Twitter.

Як наголосив Постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця у своєму виступі, пропозиція щодо репарацій стосується не тільки Росії.

"Це буде працювати на благо всіх тих, кому погрожують зараз або можуть погрожувати пізніше шляхом застосування сили", - сказав постпред.

Фото: скріншот

Нагадаємо, над розробкою механізму вже кілька місяців працює робоча група спеціалістів під керівництвом глави Офісу Президента України Андрія Єрмака. У групі співпрацюють представники Міністерства юстиції України, Міністерства закордонних справ, ОП, фахівці з міжнародного права.