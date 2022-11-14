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Відзавтра у Краматорську почне курсувати громадський транспорт, проїзд буде платним

Усі пільги зберігають.

Із 15 листопада у Краматорську на Донеччині почне курсувати громадський транспорт.

Про це повідомив міський голова Олександр Гончаренко.

За його словами, маршрути функціонуватимуть не всі, але поки що немає технічної можливості запустити весь автопарк. 

Як зауважив Гончаренко, були обговорення щодо вартості проїзду. Адже після російського повномасштабного вторгнення в місті курсували безкоштовні комунальні тролейбуси. Наразі продовжувати роботу в такому режимі неможливо, оскільки через війну немає доходів, аби покривати видатки.

"І перед нами став вибір: зупиняти громадський транспорт або запустити його платним відповідно до прифронтових реалій. Ми вибрали другий варіант, сподіваюся, не помилилися. Так, ціна за проїзд більша, ніж у Києві, Дніпрі чи Івано-Франківську, але я вище пояснив різницю прифронтового Краматорська від інших регіонів", - розповів міський голова.

Він зазначив, що ціноутворення проїзду формують на основі із прифронтових цін на деталі, пальне, а також логістику і воєнні реалії.

"Пасажиропотік у громадському транспорті низький, відсоткова частина пільговик/не пільговик - 80% до 20%", - додав Гочаренко.

Він також зазначив, що усі пільги у громадському транспорті зберігаються, пенсіонери та діти їздитимуть безкоштовно.

Нагадаємо, нещодавно в міськраді повідомляли, що вартість квитка за проїзд в тролейбусі становитиме 12 гривень, а в автобусі - 20 гривень.

Громадський транспорт Вінниці курсує на пів години раніше, аби зменшити навантаження на енергосистему.

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