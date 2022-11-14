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Представництво Президента України в Криму пропонує ввести санкції проти крадія херсонського єнота Зубкова

Його звинувачують у співучасті в пропаганді війни та діях окупаційних адміністрацій.

Представництво Президента України в Криму пропонує ввести санкції проти крадія херсонського єнота Зубкова
Олег Зубков
Фото: РИА

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим готує пропозицію про застосування санкцій щодо крадія херсонського єнота Олега Зубкова.

Про це повідомили в пресслужбі Представництва.

Зубкова звинувачують у пропаганді війни та діях окупаційних адміністрацій.

"Численні пропагандистські сюжети та відео, на якому Олег Зубков ловив єнотів у вольєрі та вантажив у клітку, за задумкою окупантів мали б розповісти про нібито "врятованих тварин"... У сюжетах висвітлювалася абсурдна теза про те, що ці тварини нібито підтримують російських військових", - йдеться в повідомленні.

У Представництві Президента зазначили, що Зубков активно сприяв викраденню більшості тварин із зоопарку Херсона під час контрнаступу ЗСУ.

Цих тварин перевезли до тимчасово окупованого Криму. Там Зубков керує парком левів "Тайган" та зоопарком "Сказка".

До речі, викрадений єнот із Херсона - не єдиний: крім нього в кримському зоопарку "Тайган" перебуває ще шість єнотів, а також лама Рома, віслюк, дві вовчиці, павичі, фазани, цесарки та навіть білки.

Нагадаємо, у 2020-му Зубкова арештували на два місяці за те, що лев вкусив туристку.

Невдовзі окупаційний суд Криму відпустив директора ялтинського зоопарку під нічний домашній арешт.

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