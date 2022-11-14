Вдома у загиблого поліція виявила авіаційні ракети, частини артилерійського снаряда, бойові гранати, набої і навіть частини РСЗВ "Ураган".

Сьогодні в лікарні помер від осколкових поранень житель Київщини, який вчора ввечері намагався розібрати танковий снаряд.

Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

За його словами, вибухонебезпечний предмет житель Старих Петрівців підібрав на території, де відбувалися активні бойові дії.

"Вдома у загиблого ми виявили і інші небезпечні знахідки - авіаційні ракети, частини артилерійського снаряда, бойові гранати, набої і навіть частини РСЗВ "Ураган", - додав Нєбитов.

Він наголосив, що навіть досвідчені сапери чи вибухотехніки, які регулярно займаються розмінуваннями, гинуть від ворожих пасток.

"Закликаю усіх – уникайте зон, де велись активні бойові дії, не відвідуйте лісові зони і поля, що знаходились в окупації. Якщо знайшли підозрілий предмет, повідомляйте на лінію "102", - підкреслив очільник поліції Київщини.

Фото: Telegram/ANDRII NEBYTOV

Фото: Telegram/ANDRII NEBYTOV

Фото: Telegram/ANDRII NEBYTOV

Нагадаємо, раніше на Полтавщині поліція вилучила в жителів танки, кулемети, гвинтівки, гранати і кілька тисяч патронів, які люди незаконно зберігали вдома.

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