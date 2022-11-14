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Нідерланди нададуть понад 25 млн євро Збройним силам України, – голова МЗС

Ці кошти будуть витрачені на медичну допомогу і боротьбу з дронами.

Нідерланди нададуть понад 25 млн євро Збройним силам України, – голова МЗС
Скріншот відео
Фото: НАТО у Twitter

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра заявив про те, що його країна надасть понад 25 млн євро на підтримку Збройних сил України.

Заява була зроблена на спільній з головою Міноборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен і генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом пресконференції в Гаазі, інформує у Twitter НАТО.

“Усього ми вносимо 25 млн євро на підтримку Збройних сил України. Зокрема, йдеться про забезпечення пайками, аптечками, машинами швидкої допомоги, бензовозами та пригнічувачами дронів”, – сказав міністр.

 

Також Нідерланди виділять додаткові 20 млн євро Міжнародному фонду для України.

 

Нагадаємо, Нідерланди виділять додаткових 110 млн євро Україні для допомоги в проходженні зимового періоду.

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