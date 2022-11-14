Ці кошти будуть витрачені на медичну допомогу і боротьбу з дронами.

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра заявив про те, що його країна надасть понад 25 млн євро на підтримку Збройних сил України.

Заява була зроблена на спільній з головою Міноборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен і генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом пресконференції в Гаазі, інформує у Twitter НАТО.

“Усього ми вносимо 25 млн євро на підтримку Збройних сил України. Зокрема, йдеться про забезпечення пайками, аптечками, машинами швидкої допомоги, бензовозами та пригнічувачами дронів”, – сказав міністр.

[LIVE] 🔴 🎥 Watch Secretary General @jensstoltenberg's joint press conference with Dutch Foreign Affairs Minister @WBHoekstra and Defence Minister @DefensieMin 🇳🇱 https://t.co/e5hgU5yBHa — Oana Lungescu (@NATOpress) November 14, 2022

Також Нідерланди виділять додаткові 20 млн євро Міжнародному фонду для України.

Нагадаємо, Нідерланди виділять додаткових 110 млн євро Україні для допомоги в проходженні зимового періоду.