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СБУ затримала російського агента, який "здавав" позиції української ППО на Харківщині

Влітку цього року він ініціативно почав шукати шляхи "виходу" на загарбників для допомоги у війні проти України.

СБУ затримала російського агента, який "здавав" позиції української ППО на Харківщині
Фото: СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки викрили ще одного ворожого коригувальника на сході нашої держави.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"У результаті слідчо-оперативних дій у Харкові затримано поплічника рашистів, який передавав агресору розвіддані про дислокацію та переміщення українських військ на території регіону", – йдеться у повідомленні.

Серед основних цілей його розвідувально-підривної діяльності було виявлення ймовірних бойових позицій протиповітряної оборони ЗСУ на східному напрямку.

Отримані відомості окупанти використовували для підготовки і здійснення прицільних ракетних ударів по українських об’єктах.

За даними слідства, затриманим є мешканець Салтівського житлового масиву – одного з найбільш постраждалих від ворожих обстрілів району Харкова.

Влітку цього року він почав шукати через соцмережі шляхи "виходу" на загарбників для допомоги у війні проти України. Для цього викладав у соцмережах інформацію про місця тимчасового базування підрозділів сил оборони.

Фото: СБУ

Встановлено, що, після того як зловмисник опублікував заборонену інформацію, "розкриті" позиції української ППО п'ять разів піддавалися прицільним обстрілам з боку ворога.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розташування Збройних Сил України) КК України, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Заходи із викриття злочину проводили співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала колаборанта, який допомагав ворогу захоплювати підприємства у Куп’янську. Колаборант особисто сприяв запровадженню окупаційного режиму в регіоні, а також вирішував транспортно-логістичні питання базування загарбників на території громади.

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