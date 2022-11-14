Ворог через дефіцит ракет не завдає масованих ударів, – Ігнат

Вірогідно, ворог зосередив увагу на південному напряму, щоб максимально зберегти своє угруповання та передислокувати його на лівий берег.

Росія поки призупинила масовані ракетні обстріли. Проте нинішнє ракетне "затишшя" – умовне, ворог накопичує свої сили.

Про це на брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає кореспондент LB.ua.

"Безумовно, затишшя умовне. Війна триває. Затишшя є в плані обстрілів. Але на Донецькому напрямку його немає. Ми бачимо Бахмут, Авдіївку, які постійно атакується ворогом, намагаючись вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Там жодного затишшя немає, йдуть величезні та гарячі бої", – заявив він.

Ігнат додав, що за останній тиждень ворог справді зменшив ракетні обстріли. Хоча продовжуються обстріли прифронтових зон реактивною артилерією та зенітними комплексами С-300. Застосування повітряних ракет типу ХА-59 та ХА-31 також відбувається майже щодня по регіонах з бойовими діями. Однак за минулий тиждень не було масованих ударів по критичній інфраструктурі крилатими ракетами та "Шахедами".

"Противник не може собі дозволити завдавати масованих ракетних ударів. Тому що відчуває певний дефіцит цього озброєння. Це стосується «Іскандерів», ракет типу ХА-555, 101 та «Калібр». Особливо це стосується «Калібрів». У жовтні їх не так багато застосували, до 15 штук протягом усього місяця. Очевидно, що противник має дефіцит... Це спостерігається. Очевидно також, що ворог накопичує свої сили. Бо не може собі дозволити постійно обстрілювати. Плюс це умовне затишшя можна пов’язувати з діями на південному напрямку. Відбулося звільнення нашого правобережжя. Вірогідно, ворог зосередив увагу на цьому напряму, щоб максимально зберегти своє угруповання та передислокувати його на лівий берег. Можливо, з цим це пов’язано", – припустив він.

Ігнат прогнозує, що після звільнення Херсонщини на цих територіях будуть посилені наші засоби ППО та авіаційно-винищувальне прикриття цієї ділянки.

"Додається нова територія, де потрібні більше сил та засобів, але це наша земля. Це неодмінно має статися", – резюмував Ігнат.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії було уражено понад 400 об’єктів критичної інфраструктури у сфері електро- й теплопостачання.

Повітряні сили попережали, що ворог може атакувати масований удар 15-16 листопада – на дні саміту G20.