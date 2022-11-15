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До Тернополя прибув потяг із біженцями з Покровська

Вимушених переселенців зустрічали рятувальники та психологи ДСНС.

До Тернополя прибув потяг із біженцями з Покровська
Фото: ДСНС

Сьогодні, 15 листопада, до Тернополя прибув потяг із евакуйованими, внутрішньо переміщені особи з Покровська, Бахмутського району Донецької області.

Про це повідомила пресслужба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Вимушених переселенців, котрі покинули рідні домівки через війну, зустрічали рятувальники та психологи Головного управління ДСНС області.

Співробітники Служби порятунку допомагали людям зійти з поїзда, розвантажити речі. Психологи допомагали відновити психологічний стан прибулих.

Далі рятувальники доправили людей до автобусів, що відвезуть їх до місць тимчасового проживання.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, головними напрямками удару росіян на сході залишаються Бахмутський і Авдіївський.

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