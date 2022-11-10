Головними напрямками удару росіян на сході залишаються Бахмутський і Авдіївський, – Череватий

Для Росії головними напрямками удару на сході України є Бахмутський та Авдіївський – там щодня відбуваються штурмові, агресивні дії. Окупанти бʼють зі ствольної артилерії, РСЗВ, авіації.

На Бахмутському напрямку за добу росіяни провели 12 штурмів, постійно задіюють важку техніку. На Авдіївському були активні бойові зіткнення, ворог девʼять разів застосовував авіацію, повідомив у ефірі телемарафону речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

Він додав, що мобілізовані росіяни часто відсилаються на війну з мінімальною підготовкою та злагодженням, вони не є серйозною бойовою силою.

"В силу активного опору сил оборони України ворогу нанесені дуже великі втрати, які фактично вибили головні його боєздатні підрозділи. Постійно потрібно було вирішувати питання з особовим складом", – прокоментував Череватий мобілізацію.

Він зазначив, що в Луганську область приїжджали батьки мобілізованих, аби намагатись вирішити питання. Призваних росіян виставляють на позиції непідготовленими, вони не знають, як діяти. Російські командири покидають позиції, залишаючи під вогнем мобілізованих.

Окупанти намагаються зʼясувати, чому вони несуть великі втрати. За словами Череватого, біля Павлівки окупанти наразилися на жорстку оборону українців, в результаті непродуманих дій росіян вони втратили декілька сотень морпіхів. Після цього вони написали звернення до губернатора Приморського краю, з штабу Тихоокеанського флоту відправили комісію, яка займалась моральним станом окупантів.

Череватий зазначив, що окупанти зі своїми втратами зазвичай не рахуються, але припустив, що видимість дій створюється, бо це елітний підрозділ.

Нагадаємо, за даними росЗМІ, мобілізовані окупанти потрапили під артобстріл Збройних сил України в районі Макіївки. Після обстрілу вижили 159 окупантів. Вони пішки йдуть з селища Красноріченське на Луганщині до прикордонного російського міста Валуйки.