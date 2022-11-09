Обстріляні під Макіївкою російські військові пішки йдуть назад до РФ

Російські військові потрапили під артобстріл Збройних сил України в районі Макіївки. Після обстрілу вижили 159 окупантів. Вони пішки йдуть з селища Красноріченське на Луганщині до прикордонного російського міста Валуйки.

Про це пишуть російські ЗМІ.

За словами родичів мобілізованих військових РФ, 159 солдат, що вижили після обстрілу, походять з чотирьох бригад, які належали до “неіснуючої” частини 11097. Серед військових – четверо поранених.

Родичі окупантів приїхали до військової частини у місто Валуйки. Вони вимагають вивезти військових на територію Росії. Між Красноріченським і Валуйками – 149 кілометрів.

До родичів вийшов представник військової частини. Він попросив зібрати списки всіх мобілізованих із телефонними номерами їхніх близьких.

За словами дружини одного з окупантів, родичі вирішили залишитися на ніч біля будівлі частини. До зустрічі з представником частини вони намагалися зупиняти машини, що рухаються у бік кордону. Вони просили, щоб водії автомобілів вивезли до Росії їхніх близьких.

Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили України ліквідували близько 780 російських військових.