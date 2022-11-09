В Офісі президента розповіли, коли прокоментують розслідування щодо голови ДніпрОДА Резніченка
В Офісі президента розповіли, коли прокоментують розслідування щодо голови ДніпрОДА Резніченка
На Львівщині у вівторок запроваджено погодинні вимкнення світла
На Львівщині у вівторок запроваджено погодинні вимкнення світла
Новини за гроші: скільки громади Харківщини витрачають на піар своєї влади
Новини за гроші: скільки громади Харківщини витрачають на піар своєї влади
Спеціальний батальйон OPFOR продовжує битися з окупантами, – Залужний
Спеціальний батальйон OPFOR продовжує битися з окупантами, – Залужний
Ліки на вихід: чому з українського ринку зникатимуть європейські препарати
Ліки на вихід: чому з українського ринку зникатимуть європейські препарати
Ексголову Нацбанку Шевченка оголосили в міжнародний розшук
Ексголову Нацбанку Шевченка оголосили в міжнародний розшук
Нардепка Королевська 16 років приховувала в деклараціях нерухомість в Підмосковʼї, – "Схеми"
Нардепка Королевська 16 років приховувала в деклараціях нерухомість в Підмосковʼї, – "Схеми"
У керівництві "Ренна" нарікають на те, що "Шахтар" – не "найяскравіша афіша" для уболівальників у Лізі Європи
У керівництві "Ренна" нарікають на те, що "Шахтар" – не "найяскравіша афіша" для уболівальників у Лізі Європи
ГоловнаСуспільствоВійна

Обстріляні під Макіївкою російські військові пішки йдуть назад до РФ

Родичі окупантів вимагають вивезти їх на територію Росії.

Обстріляні під Макіївкою російські військові пішки йдуть назад до РФ
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські військові потрапили під артобстріл Збройних сил України в районі Макіївки. Після обстрілу вижили 159 окупантів. Вони пішки йдуть з селища Красноріченське на Луганщині до прикордонного російського міста Валуйки.

Про це пишуть російські ЗМІ.

За словами родичів мобілізованих військових РФ, 159 солдат, що вижили після обстрілу, походять з чотирьох бригад, які належали до “неіснуючої” частини 11097. Серед військових – четверо поранених.

Родичі окупантів приїхали до військової частини у місто Валуйки. Вони вимагають вивезти військових на територію Росії. Між Красноріченським і Валуйками – 149 кілометрів.

 

До родичів вийшов представник військової частини. Він попросив зібрати списки всіх мобілізованих із телефонними номерами їхніх близьких.

За словами дружини одного з окупантів, родичі вирішили залишитися на ніч біля будівлі частини. До зустрічі з представником частини вони намагалися зупиняти машини, що рухаються у бік кордону. Вони просили, щоб водії автомобілів вивезли до Росії їхніх близьких.

Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили України ліквідували близько 780 російських військових.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також