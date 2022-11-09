Переміщення може бути пов'язане з посиленням оборонних укріплень поза Маріуполем.

У захопленому Маріуполі фіксується чергове переміщення російської техніки – живої сили з малою артилерією.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він додав, що також рухаються у бік Новоазовська паливозаправники з позначкою "V".

"У Маріуполі ранок паливозаправника. Масові колони паливозаправників з позначкою “V” рухаються через місто в бік Новоазовська. За поповненням палива. Окрім того, фіксується чергове переміщення техніки (жива сила з малою артилерією) теж у бік Лівобережного району", – йдеться у дописі.

Фото: Петро Андрющенко

Андрющенко не виключає, що чергове переміщення може бути пов'язане з посиленням оборонних укріплень поза Маріуполем з північного напрямку в районі селища Сартана.

Нагадаємо, 4 листопада російська військова техніка прямувала з Маріуполя у бік Мангуша.