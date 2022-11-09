У центрі Херсона з кількох будівель зникли прапори РФ, – Хлань

Зникли триколори на будівлях Морського коледжу, Морської академії та Будинку профспілок.

У тимчасово захопленому Херсоні з кількох будівель у центрі міста зникли прапори РФ.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань на брифінгу в Медіацентр Україна –Укрінформ.

"До речі, ще сьогодні дуже знаково, у Херсоні знову зникли триколорні ганчірки – вже на будівлях Морського коледжу, Морської академії та Будинку профспілок", – сказав Хлань.

Раніше у Херсоні зняли російський триколор із захопленого приміщення облдержадміністрації.

Також Сергій Хлань повідомив, що окупанти підривають мости на правобережжі Херсонщини. Росіяни намагаються загальмувати наступ Збройних сил України.