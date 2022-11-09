На півдні росіяни намагаються тримати оборону і готують відступні позиції

На півдні України російська армія намагається тримати оборону на зайнятих рубежах і готує відступні позиції.

Окупанти бʼють уздовж лінії зіткнення, по прилеглих територіальних громадах і тилових районах реактивними системами залпового вогню, ствольною артилерією, мінометами, танками. Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"З метою уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії продовжує використання безпілотних шпигунів. Противник зосереджує свої зусилля на утриманні захоплених територій, веде активну оборону вздовж всієї лінії зіткнення. Протягом ночі продовжував вогневий вплив по районах зосередження наших підрозділів, прилеглих до лінії фронту територіях та тилових районах", – зазначили в повідоменні.

Наші підрозділи ракетних військ та артилерії протягом ночі виконали близько 130 вогневих завдань, зокрема по районах зосередження ворога і його техніки. Втрати дорозвідуються.

"Чисельність корабельного угруповання ворога у Чорному морі становить вісім кораблів, які маневрують уздовж кримського узбережжя. Серед них – два великих десантних, ракетоносії – в пунктах базування. Ворог не припиняє атаки дронами та ракетами, як повітряного та морського базування. Небезпека ударів залишається високою цілодобово", – зазначили в оперативному командуванні.

Нагадаємо, ворог може завдавати ракетних ударів із моря і не маючи ракетоносіїв на чергування. Днями окупанти вивели фрегат із ракетами, впустили два "Калібри", після чого повернули його на місце дислокації.