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​Росіяни мінують передмістя захопленого Маріуполя

Це вказує на посилене укріплення міста. 

​Росіяни мінують передмістя захопленого Маріуполя
Фото: Петро Андрющенко у Telegram

Російські військові почали мінувати передмістя окупованого Маріуполя. 

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Росіяни розпочали мінування передмість Маріуполя. Не лише встановленням “зубів дракона” окупанти укріплюють передмістя. По лінії Агробаза-Бердянське-Шевченко-Приазовське окупанти почали мінування ґрунтових доріг та полів", – йдеться у повідомленні. На його думку, такі дії вказують на прискорене та посилене укріплення міста.

Нагадаємо, російська армія зміцнює свої оборонні лінії у тимчасово захоплених районах України, щоб запобігти швидкому просуванню українських військових у разі прориву.

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