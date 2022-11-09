​Росіяни мінують передмістя захопленого Маріуполя

Це вказує на посилене укріплення міста.

Російські військові почали мінувати передмістя окупованого Маріуполя.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Росіяни розпочали мінування передмість Маріуполя. Не лише встановленням “зубів дракона” окупанти укріплюють передмістя. По лінії Агробаза-Бердянське-Шевченко-Приазовське окупанти почали мінування ґрунтових доріг та полів", – йдеться у повідомленні. На його думку, такі дії вказують на прискорене та посилене укріплення міста.

Нагадаємо, російська армія зміцнює свої оборонні лінії у тимчасово захоплених районах України, щоб запобігти швидкому просуванню українських військових у разі прориву.