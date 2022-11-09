Росіяни використовують культуру як зброю, – Ткаченко

Міністр культури вважає, що нині стоїть виклик відмови від співпраці з російськими діячами.

На міжнародній арені стоять серйозні виклики відмови від співпраці з російськими діячами культури.

Навіть за їхнім власним визнанням і документами росіяни вбачають свою культуру як зброю. Про це міністр культури і інфмормаційної політики Олександр Ткаченко повідомив у ефірі телеканалів.

"Вони точно використовують культуру як зброю", – наголосив він.

Україна закликає впроваджувати санкції проти російських пропагандистів і артистів, що підтримують вторгнення. В Офісі Президента зазначили, що одіозні аналітичні центри на кшталт міжнародного дискусійного клубу "Валдай" "Ізборського клубу", Ради із зовнішньої та оборонної політики, Російської ради з міжнародних справ та ін. мають тісні зв’язки з високопосадовцями РФ, підтримують дії влади і напрацьовують пропагандистські наративи.

У міжнародній санкційній групі вважають, що російські артисти є не менш небезпечними, ніж корпоративні пропагандисти, оскільки можуть швидко та дієво поширювати пропаганду в маси.