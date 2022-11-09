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За минулу добу ЗСУ знищили ще 780 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні близько 77 950 військових.

За минулу добу ЗСУ знищили ще 780 російських окупантів
Фото: EPA/UPG

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 780 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.11 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 77950 (+780) осіб ліквідовано
  • танків – 2801 (+15)
  • бойових броньованих машин - 5666 (+12);
  • артилерійських систем – 1802 (+11)
  • РСЗВ – 393 (+2)
  • засоби ППО – 205 (+2)
  • літаків – 278 (+0)
  • гелікоптерів – 260 (+0)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1483 (+7)
  • крилаті ракети – 399 (+0)
  • кораблі/катери – 16 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4227 (+11)
  • спеціальна техніка – 159 (+0).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, на півдні ЗСУ ліквідовали 55 окупантів та два склади ворожих боєприпасів.

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