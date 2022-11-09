За минулу добу ЗСУ знищили ще 780 російських окупантів

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 780 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.11 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 77950 (+780) осіб ліквідовано
- танків – 2801 (+15)
- бойових броньованих машин - 5666 (+12);
- артилерійських систем – 1802 (+11)
- РСЗВ – 393 (+2)
- засоби ППО – 205 (+2)
- літаків – 278 (+0)
- гелікоптерів – 260 (+0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1483 (+7)
- крилаті ракети – 399 (+0)
- кораблі/катери – 16 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4227 (+11)
- спеціальна техніка – 159 (+0).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, на півдні ЗСУ ліквідовали 55 окупантів та два склади ворожих боєприпасів.