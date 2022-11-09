Біля Берислава окупанти підірвали устаткування сонячної електростанції

Через Каховську дамбу переправляють вантажівки з награбованим майном.

Неподалік міста Берислав Херсонської області окупанти підірвали лінії електропередач та устаткування сонячної електростанції.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Росіяни продовжують мародерство і знищення цивільної інфраструктури в населених пунктах, де евакуювались місцеві.

“Випробовування пропускної спроможності Каховської дамби здійснюють переправляючи вантажівки з награбованим майном – побутовою технікою та будівельними матеріалами, а також вивезенням художніх і історичних цінностей”, – додали в ОК.

Російська армія створює нестерпні умови для життя місцевого населення, посилює поліцейський терор, вишукуючи активістів сил спротиву, і проводить демонтаж веж мобільного зв’язку.

Нагадаємо, у Високопіллі Херсонської області зруйновано майже 70% інфраструктури. Окупанти нищили домівки, магазини, аптеки, гуртожиток, млин, елеватор.