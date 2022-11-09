Речник Путіна маніпулює інформацією про перемовини з Україною
Речник Путіна маніпулює інформацією про перемовини з Україною
Корабля окупантів з ракетами знову не виявлено, – ОК “Південь”
Корабля окупантів з ракетами знову не виявлено, – ОК “Південь”
В Офісі президента розповіли, коли прокоментують розслідування щодо голови ДніпрОДА Резніченка
В Офісі президента розповіли, коли прокоментують розслідування щодо голови ДніпрОДА Резніченка
Ліки на вихід: чому з українського ринку зникатимуть європейські препарати
Ліки на вихід: чому з українського ринку зникатимуть європейські препарати
Нардепка Королевська 16 років приховувала в деклараціях нерухомість в Підмосковʼї, – "Схеми"
Нардепка Королевська 16 років приховувала в деклараціях нерухомість в Підмосковʼї, – "Схеми"
Спеціальний батальйон OPFOR продовжує битися з окупантами, – Залужний
Спеціальний батальйон OPFOR продовжує битися з окупантами, – Залужний
На Львівщині у вівторок запроваджено погодинні вимкнення світла
На Львівщині у вівторок запроваджено погодинні вимкнення світла
У керівництві "Ренна" нарікають на те, що "Шахтар" – не "найяскравіша афіша" для уболівальників у Лізі Європи
У керівництві "Ренна" нарікають на те, що "Шахтар" – не "найяскравіша афіша" для уболівальників у Лізі Європи
ГоловнаСуспільствоВійна

На півдні ворог чотири рази атакував українські позиції армійською авіацією

Окупанти обстрілювали населені пункти, прилеглі до лінії розмежування. 

На півдні ворог чотири рази атакував українські позиції армійською авіацією
Фото: ЕРА/UPG

У південнобузькому операційному районі протягом бойового дня противник продовжував зосереджувати свої зусилля на утриманні зайнятих рубежів.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Окупанти вели вогонь по українських позиціях, застосовуючи реактивні системи залпового вогню, артилерію та міномети, а також авіацію. 

Тривали обстріли населених пунктів, прилеглих до лінії розмежування, зокрема звільнених у Бериславському районі Херсонщини, а також тилових регіонів, від Дніпропетровщини до Одеської області.

“Із застосуванням авіації з напрямку Чорного моря ворог спрямував по узбережжю Одещини Х-31, яку випустив з літака Су-30. Силами протиповітряної оборони ракету знищено над морем”, – йдеться у повідомленні.

По Нікопольському району по обіді ворог бив з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії по Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Пошкоджено кілька господарчих споруд, людських втрат не було.

“Ворог 4 рази атакував наші позиції армійською авіацією, у відповідь отримав 11 наших ударів по системах протиповітряної оборони і районах зосередження ворожих сил та техніки”, – зазначили в ОК.

Нагадаємо, за понеділок, 7 листопада Національна поліція України зафіксувала 47 обстрілів населених пунктів російською армією.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також