На півдні ворог чотири рази атакував українські позиції армійською авіацією

У південнобузькому операційному районі протягом бойового дня противник продовжував зосереджувати свої зусилля на утриманні зайнятих рубежів.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Окупанти вели вогонь по українських позиціях, застосовуючи реактивні системи залпового вогню, артилерію та міномети, а також авіацію.

Тривали обстріли населених пунктів, прилеглих до лінії розмежування, зокрема звільнених у Бериславському районі Херсонщини, а також тилових регіонів, від Дніпропетровщини до Одеської області.

“Із застосуванням авіації з напрямку Чорного моря ворог спрямував по узбережжю Одещини Х-31, яку випустив з літака Су-30. Силами протиповітряної оборони ракету знищено над морем”, – йдеться у повідомленні.

По Нікопольському району по обіді ворог бив з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії по Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Пошкоджено кілька господарчих споруд, людських втрат не було.

“Ворог 4 рази атакував наші позиції армійською авіацією, у відповідь отримав 11 наших ударів по системах протиповітряної оборони і районах зосередження ворожих сил та техніки”, – зазначили в ОК.

Нагадаємо, за понеділок, 7 листопада Національна поліція України зафіксувала 47 обстрілів населених пунктів російською армією.