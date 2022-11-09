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За добу поліція зафіксувала 47 обстрілів населених пунктів окупантами

Під обстрілами була Донецька, Запорізька, Харківська, Миколаївська та Дніпропетровська області. 

За добу поліція зафіксувала 47 обстрілів населених пунктів окупантами
Євген Єнін
Фото: МВС

За понеділок, 7 листопада поліція зафіксувала 47 обстрілів населених пунктів. Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі телемарафону UAразом.

“Російські терористи продовжують завдавати удари по містах і селищах нашої держави. За минулу добу поліція отримала інформацію про обстріли 47 населених пунктів. Через такі обстріли гинуть переважно цивільні”, – сказав він. 

Під обстрілами була Донецька, Запорізька, Харківська, Миколаївська та Дніпропетровська області. 

“Під час таких обстрілів фіксуємо влучання в житловий сектор та об’єкти інфраструктури. Зазвичай обстріли відбуваються в темну пору доби, але фіксуємо на території Донецької та Херсонської областей і в світлу пору доби”, – сказав Єнін.

Крім того, за його словами поліція продовжує фіксувати повідомлення про фейкові замінування.

“За минулу добу до поліції надійшло 13 анонімних неправдивих повідомлень про замінування понад 700 об’єктів. Це були 6 повідомлень в столиці, 4 – в Черкасах і по декілька в Одесі і Львові. Відомості внесені в ЄРДР. Як правило, такі повідомлення надходять з тимчасово окупованих територій або з РФ”, – зазначив перший заступник очільника МВС.

Нагадаємо, 7 листопада поліція задокументувала 28 ударів по Донеччині, під обстрілами перебували 15 населених пунктів, зокрема житлові будинки у Краматорську, Авдіївці, Бахмуті, Красногорівці, Торецьку, Вугледарі та інших населених пунктах.

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