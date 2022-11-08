Поліція ідентифікувала близько 168 тисяч загарбників

Поліцейські встановили особи окупантів-катів та заочно вже повідомили їм про підозру.

Поліцейські ідентифікували близько 168 тисяч загарбників. Загалом співробітники Нацполіції розпочали понад 42 тис. кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів росіян.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

“Серед напрямків, за якими працюють слідчі, злочини, вчинені на тимчасово непідконтрольній Україні території, обстріли мирного населення та інфраструктури, а також фіксація злочинів на деокупованих територіях”, - йдеться у повідомленні.

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд під час візиту до криміналістичного центру зазначила, що документування воєнних злочинів – це процес, в якому українці збирають і фіксують докази звірств росіян на полі бою. В свою чергу, ті, хто вчинив ці звірства на війні, мають відповідати в українських та міжнародних судах.

“Напевно, в цьому випадку, ми стикаємося з найбільшим жахіттям: ми виявляємо масові захоронення цивільних громадян, в тому числі людей, які здійснювали евакуацію з цих районів. Ми виявили 37 місць, де насильно утримувалися цивільні громадяни. Це тільки на деокупованих територіях. Ми розуміємо, що є ще 27 таких місць на наших окупованих територіях і 7 – на території Російської Федерації, де здійснюються тортури відносно наших громадян”, – повідомив очільник ГСУ Нацполіції.

Поліцейські встановили особи окупантів-катів та заочно вже повідомили їм про підозру. Співробітники відомства встановили 6,6 тис. цивільних громадян, які були розстріляні або закатовані російськими військовими.

За допомогою посольства США в Україні поліція отримала мобільну лабораторію ДНК-аналізу, котра працювала у Вінниці під час обстрілу центру міста, а також після обстрілу торгового центру у Кременчуці.

Нагадаємо, під час окупації Ізюмського району Харківської області росіяни впритул розстріляли машини з мирними людьми. Прокурори встановлюють жертв трагедії.