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Росія завдала ракетного удару по Краматорську, поранено 8-річного хлопчика

Є серйозні руйнування домівок у приватному секторі.

Росія завдала ракетного удару по Краматорську, поранено 8-річного хлопчика
Фото: Facebook/Олександр Гончаренко

Росія завдала ракетного удару по Краматорську на Донеччині.

Про це у Facebook повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

За його словами, було поранено восьмирічного хлопчика. Є серйозні руйнування домівок у приватному секторі. 

Від обстрілів було пошкоджено багатоквартирний будинок, магазини і заклад освіти.

Фото: Facebook/Олександр Гончаренко

Фото: Facebook/Олександр Гончаренко

Фото: Facebook/Олександр Гончаренко

Нагадаємо, нині зранку росіяни обстріляли ракетами С-300 села у Запорізькому районі. 

Днями РФ завдала шість ракетних ударів по Покровську на Донеччині. Три ракети влучили у приміщення школи.

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