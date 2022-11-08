Росія завдала ракетного удару по Краматорську на Донеччині.
Про це у Facebook повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.
За його словами, було поранено восьмирічного хлопчика. Є серйозні руйнування домівок у приватному секторі.
Від обстрілів було пошкоджено багатоквартирний будинок, магазини і заклад освіти.
Нагадаємо, нині зранку росіяни обстріляли ракетами С-300 села у Запорізькому районі.
Днями РФ завдала шість ракетних ударів по Покровську на Донеччині. Три ракети влучили у приміщення школи.