Окупанти обстріляли ракетами С-300 села на Запоріжжі: пошкоджено приватний будинок і господарство (оновлено)

Люди не постраждали.

Зранку 8 листопада окупанти обстріляли ракетами С-300 села у Запорізькому районі.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

“Сьогодні зранку російські терористи нанесли удар ракетами С-300 по одному з сіл Запорізького району”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Олександр Старух у Telegram

Зазначається, що один ворожий боєприпас вибухнув біля господи, пошкодивши будинок і споруди, інша ракета розірвалась у полі.

Оновлено 8:19. В Офісі президента уточнили, що удару було завдано о 4:30 ранку. Під прицілом було село Лежине.

“Також під обстрілами була Степненська ОТГ Запорізького району. Там від ракет постраждав приватний сектор. А також фермерське господарство. Добре, що немає ні поранених, ні загиблих”, – повідомив у Telegram заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Всього протягом доби було зафіксовано 74 обстріли, з яких 58 прийшлися по об’єктах цивільної інфраструктури у 17 населених пунктах.

Нагадаємо, до поліції Запорізької області надійшло 35 повідомлень про руйнування внаслідок російських обстрілів на минулих вихідних.