Для корегування вогню артилерії на півдні ворог випустив 50 дронів

Протягом дня тривали атаки по нещодавно вивільнених територіях Херсонщини.

У південнобузькому операційному районі ситуація на суттєвих змін не зазнала. Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Противник продовжує оборонні дії та намагається утримати зайняті рубежі”, – йдеться у повідомленні.

Для уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії зафіксовано політ близько пів сотні безпілотників ворога.

На Миколаївщині ворог наніс ураження ракетою класу “повітря – земля” Х-31 з літака Су-35 по території Баштанського району.

По Куцурубській громаді Миколаївської області ворог гатив з “Градів”.

Протягом дня тривали атаки по нещодавно вивільнених територіях Херсонщини. Лише в районі Нової Кам’янки ворог завдав чотири авіаудари. По Золотій Балці було спрямовано зенітні ракети С-300, пошкоджено будівлю школи.

По інших населених пунктах вивільненої Херсонщини ворог спрямував ударні безпілотники типу “Ланцет”. У Нововоскресенському – влучання сталося по відкритій поверхі, а в Червоному дрон-камікадзе був збитий на підльоті до цілі.

Двічі за день ворог застосував реактивні системи залпового вогню “Ураган” по Нікопольському району. В двох громадах – Мирівській і Марганецькій – зафіксовано влучання у приватний сектор із пошкодженням обійсть.

В усіх випадках людських жертв не було.

Нагадаємо, 7 листопада російські окупаційні війська обстріляли Марганецьку громаду на Дніпропетровщині.