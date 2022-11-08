Надбавки до окладів персоналу ЗАЕС, який зберігає вірність Україні, будуть збільшені до 50%, - Енергоатом

Енергоатом з 1 січня 2023 року збільшує з 20% до 50% надбавки до посадових окладів персоналу Запорізької АЕС, який зберігає вірність Україні.

Про це повідомила пресслужба Енергоатома.

“Попри тортури та шантаж, до яких вдаються рашисти, персонал станції залишається вірним Україні та навіть у найскладніших ситуаціях на своєму, енергетичному, фронті захищає українську ЗАЕС, яка й надалі працюватиме згідно з українським законодавством, в українській енергосистемі”, - повідомила пресслужба Енергоатома.

Зазначається, що 10 квітня 2022 року всім працівникам ЗАЕС, які зберігають вірність Україні, були встановлені щомісячні надбавки в розмірі 20% від посадових окладів.

Сума нарахованих надбавок становить вже близько 500 млн гривень і зберігається на спеціальному рахунку, гроші будуть виплачені персоналу ЗАЕС одноразово у день звільнення станції від окупантів.

Нагадаємо, зовнішнє електропостачання Запорізької атомної електростанції, що було повністю втрачено внаслідок обстрілу окупантів, відновлено.