Україна зробить все, щоб до цієї допомоги приєдналось якнайбільше країн.

Президент України поспілкувався із Біньяміном Нетаньягу – лідером блоку, який переміг на виборах в Ізраїлі, привітав його з перемогою, обговорили основні аспекти відносин між нашими державами.

Про це повідомив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський.

“Думаю, для всіх зрозуміло, на чому наголошує Україна та які безпекові наголоси робить Ізраїль. Вірю, що можемо значно посилити наші держави, тим паче що загрози для нас – споріднені”, - азначив президент.

Він розповів, що сьогодні окупанти завдали ударів по більш як 50 населених пунктах нашої країни. Донбас, Запоріжжя, Херсонщина, Миколаївщина, Харківщина, Дніпропетровська область... Ракети, авіація, системи залпового вогню.

“Всюди відповідаємо. Маємо й потрібні результати – збито черговий російський літак. Отримали й нові системи, які суттєво зміцнюють нашу протиповітряну оборону. Захист українського неба, звісно, не стовідсотковий, але поступово ми рухаємося до нашої мети. Станом на сьогодні можна сказати, що нещодавня ескалація російського ракетного й дронового терору призвела лише до того, що світ відповідає – відповідає новою допомогою Україні. Ми зробимо все, щоб до цієї допомоги приєдналось якнайбільше країн”, - пообіцяв Володимир Зеленський.

Президент України нагадав, що загалом на фронті наші сили перебувають у стані активної оборони – на деяких ділянках сходу й півдня потроху відтісняємо ворога, поступово рухаємось вперед. Донеччина залишається епіцентром найбільшого божевілля окупантів – вони гинуть сотнями щоденно. Земля перед українськими позиціями буквально завалена тілами окупантів.

“И некоторые из российских военных всё же задумались о происходящем. Они “пожаловались” губернатору своего региона – Приморского края – на колоссальные потери. А губернатор этот, товарищ Кожемяко, в ответ предсказуемо соврал: говорит, что потери “далеко не такие”.

Вот не такие... А какие?

От Владивостока до Павловки Донецкой области больше 9 тысяч километров. Но он уверен, что потери “не такие”. Губернатору, наверное, оттуда лучше видно, как и сколько отправляют на убой военных из его региона. Или ему просто приказали врать. Из Москвы приказали.

Вот так тысячи километров преодолевает приказ врать о российских потерях. И даже тела большинства из этих убитых обратно в какой-нибудь Владивосток не привезут. Но я уверен, что губернатор Кожемяко выйдет и объяснит, почему не все доехали, не все вернулись из тех “не таких”.

Спастись от этого можно не жалобами каким-то там тряпкам, а своим мнением. И не в телеграме, а публичным. Не жалобами, а жёстким протестом. Не где-то там под одеялом, а на улицах. И против тех, кто в Москве.

Ну или сдачей в украинский плен. Так тоже можно выжить”, - звернувся президент України російською мовою до окупантів.

Володимир Зеленський нагадав, що сьогодні було оголошено про рішення щодо деяких українських підприємств. Це рішення продиктоване військовою необхідністю і було погоджене на Ставці Верховного Головнокомандувача. П’ять стратегічних підприємств примусово відчужуються для потреб воєнного часу – “Мотор Січ”, “КрАЗ”, “Укрнафта”, “Укртатнафта” і Запорізький трансформаторний.

“Деякі з них майже не працювали. Тепер працюватимуть усі. На оборону. Це ремонт і виробництво техніки, забезпечення сил оборони, робота на відновлення нашої інфраструктури. Комплексне завдання, яке можна виконати лише через систему військово-державного управління. Я не виключаю також інших подібних рішень”, - підкреслив голова держави.

Сьогодні Володимир Зеленський зробив важливе міжнародне звернення на Кліматичному саміті у Єгипті.

“Дуже вагома подія, дуже представницьке зібрання. Десятки лідерів держав і керівників урядів. Головне для нас – інформувати світ про російську агресію, що триває, про той дестабілізаційний вплив, який Росія здійснює на увесь світ. Коли світ зосереджений на протидії війні, енергетичній і продовольчій кризам, руйнації звичних міжнародних відносин, кліматичний порядок денний очевидно страждає. А руйнацію клімату неможливо якось поставити на паузу...

Тому кожен, хто серйозно розглядає кліматичний порядок денний, так само серйозно повинен розглядати й необхідність негайно зупинити російську агресію, відновити нашу територіальну цілісність і примусити Росію до справжніх переговорів про мир. До таких переговорів, які ми неодноразово пропонували і на які завжди отримували божевільні російські відповіді новими терактами, обстрілами чи шантажем”, - зауважив Зеленський.

Голова держави нагадав, що мова йде про відновлення територіальної цілісності, повага до Статуту ООН, відшкодування всіх збитків, завданих війною, покарання кожного воєнного злочинця і гарантії, що це не повториться. Це абсолютно зрозумілі умови.

“Підписав сьогодні указ про нагородження наших героїв. 396 українських військовослужбовців відзначені державними нагородами”, - підсумував президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся з американським бізнесменом і філантропом Говардом Баффетом. Зеленський вручив бізнесменові орден Ярослава Мудрого V ступеня - за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію української держави у світі.