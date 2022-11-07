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Зеленський зустрівся з бізнесменом зі США Говардом Баффетом і нагородив його орденом Ярослава Мудрого

Баффет підтвердив готовність виступити донором закупівлі електрообладнання та генераторів для критичних об’єктів.

Зеленський зустрівся з бізнесменом зі США Говардом Баффетом і нагородив його орденом Ярослава Мудрого
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з американським бізнесменом і філантропом Говардом Баффетом.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Глава держави подякував Баффету за підтримку проєкту фабрики-кухні, який започаткувала перша леді Олена Зеленська.

Також Зеленський розповів бізнесменові про безпекову ситуацію, обстріли Росією б’єктів енергетичної інфраструктури та використання іранських дронів-камікадзе.

Баффет заявив, що готовий допомогти з фінансуванням закупівлі електрообладнання та генераторів для критичних об’єктів (насосних станцій, лікарень та мобільних точок обігріву).

Також під час зустрічі йшлося про можливість участі Баффета у Фонді відбудови України, а також у приватних проєктах.

Зеленський вручив бізнесменові орден Ярослава Мудрого V ступеня - за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію української держави у світі.

Нагадаємо, Андрій Шевченко та United24 розпочали збір для відбудови стадіону в Ірпені Київської області. А Швейцарія допоможе Одещині відновити обстріляні Росією об'єкти.

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