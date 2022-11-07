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Міносвіти і Добробат підписали меморандум про співпрацю

Волонтери допомагають у відновленні закладів освіти в різних областях України.

Міносвіти і Добробат підписали меморандум про співпрацю
Фото: Telegram/Сергій Шкарлет

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет і голова ГО "Добробат" Ростислав Смірнов підписали меморандум про співпрацю між міністерством та громадською організацією.

Про це йдеться в повідомленні Шкарлета в Telegram.

За словами міністра, волонтери допомагають з відновленням закладів освіти в Україні.

"У Харкові, наприклад, місцевий батальйон у закладах освіти забиває потрощені вікна плитами, аби вберегти будівлі від подальших руйнувань. Добробатівці допомогли Коледжу будівництва, архітектури та дизайну. Заклад розміщений у середмісті Харкова – через постійні бомбардування не вціліло жодне вікно", - розповів очільник МОН.

Він додав, що від російських бомбардувань та обстрілів зруйновано 333 заклади освіти, ще 2406 зазнали пошкоджень.

Також Шкарлет закликав небайдужих долучатися до ініціативи з відновлення України.

Нагадаємо, у вересні такий меморандум про співпрацю підписали керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, голова добровольчого будівельного батальйону "Добробат" Ростислав Смірнов і керівник Харківського осередку Павло Філіпенко.

Наприкінці квітня добровольчий будівельний батальйон розпочав роботу на Сумщині.

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